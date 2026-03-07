Первый российский спортсмен завоевал медаль на Паралимпиаде-2026

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В соревнованиях для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Ворончихина показала результат 1 минута 24,47 секунды.
Россиянка уступила 2,47 секунды победительнице — шведке Эббе Орсйо (1.22,00). Серебро досталось француженке Орели Ришар (+1,71).
23-летняя Ворончихина, которая является двукратной чемпионкой мира, первой из российских спортсменов завоевала медаль на Играх-2026.
Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта. Всего в Играх примут участие шесть российских спортсменов, которые допущены под своим флагом.
Россияне впервые с 2014 года выступают на Паралимпийских играх с флагом и гимном страны. После Игр в Сочи сборная дважды не участвовала в турнире: в 2016-м из-за допингового скандала, в 2022 году — из-за ограничений, введенных после начала военных действий на Украине. В остальных случаях россияне выступали в усеченном составе и в нейтральном статусе.