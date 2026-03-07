Первый российский спортсмен завоевал медаль на Паралимпиаде-2026

Россияне впервые с 2014 года выступают на Паралимпийских играх с флагом и гимном страны. После Игр в Сочи сборная дважды не участвовала в турнире: в 2016-м из-за допингового скандала, в 2022 году — из-за ограничений, введенных после начала военных действий на Украине. В остальных случаях россияне выступали в усеченном составе и в нейтральном статусе.