БАКУ, 8 марта. /ТАСС/. Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял 14-е место в вертикальной гонке на чемпионате Европы. Соревнования прошли в Шахдаге (Азербайджан).
Филиппов показал результат 31 минута 9,7 секунды. Победителем соревнования стал швейцарец Реми Бонне (27 минут 22,2 секунды). 18-е место занял россиянин Андрей Федоров, 20-м стал Даниил Слушкин, 22-м — Александр Антонов, 23-м — Павел Якимов.
У женщин в вертикальной гонке восьмое место заняла россиянка Ирина Рачинская, 11-й стала Ирина Умницына, 12-й — Дарья Зинченко.
Ранее ТАСС сообщал, что Филиппов стал победителем чемпионата Европы в спринте. В феврале он стал серебряным призером Олимпийских игр в Италии.
Чемпионат Европы завершился 8 марта. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе во взрослых категориях. В молодежных соревнованиях российские спортсмены выступали под флагом РФ.