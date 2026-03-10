Ослепла в 15 лет: пережила трагедию и принесла России золото Паралимпиады

Работа с лидером — одна из центральных для спортсменов с нарушением зрения. Девушка потеряла его в возрасте 15 лет, но не отчаялась и через два года начала заниматься лыжными гонками в спортивно-адаптивной школе олимпийского резерва. Крупнейшим достижением Багиян за это время стали бронзовая награда чемпионата мира 2022 года и коллекция медалей разного достоинства на чемпионате России. Хотя спортсменка могла бы приехать на Паралимпиаду в Италии уже с регалиями Игр, если бы не решение Международного паралимпийского комитета не допускать атлетов из России к участию из-за угроз массового бойкота со стороны других стран. Вместо Паралимпиады в Китае — альтернативный турнир «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске, где она пять раз поднялась на подиум.