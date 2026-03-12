Панжинский: «Нельзя сказать, что Большунов — лучший лыжник страны сейчас. Один из»

«Конкуренция точно растет. Молодежь подпирает Большунова. Александр — заслуженный спортсмен, который столкнулся с проблемой поиска мотивации. Он добился всего на международной арене, тяжело спуститься на уровень российских соревнований. Но Александр эту мотивацию находит и продолжает выигрывать.



Нельзя сказать, что он лучший лыжник страны сейчас. Он один из лучших, один из лидеров сборной. Где-то Ардашев его превосходит, в чем-то Александр значительно сильнее.



В отдельно взятых гонках Большунов лучший, в некоторых есть другие лидеры. Это хорошо. Конкуренция внутри страны — это здорово и для Александра, и для развития всего российского спорта», — сказал Панжинский «СЭ».