Панжинский: «Нельзя сказать, что Большунов — лучший лыжник страны сейчас. Один из»

«Конкуренция точно растет. Молодежь подпирает Большунова. Александр — заслуженный спортсмен, который столкнулся с проблемой поиска мотивации. Он добился всего на международной арене, тяжело спуститься на уровень российских соревнований. Но Александр эту мотивацию находит и продолжает выигрывать.
Нельзя сказать, что он лучший лыжник страны сейчас. Он один из лучших, один из лидеров сборной. Где-то Ардашев его превосходит, в чем-то Александр значительно сильнее.
В отдельно взятых гонках Большунов лучший, в некоторых есть другие лидеры. Это хорошо. Конкуренция внутри страны — это здорово и для Александра, и для развития всего российского спорта», — сказал Панжинский «СЭ».
На прошедшем чемпионате России 29-летний трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал четыре победы в семи гонках.