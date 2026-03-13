Клебо получил сотрясение мозга в результате падения на этапе Кубка мира

«Было установлено, что у него легкая травма головы, небольшое сотрясение мозга. В первую очередь, это означает, что он не сможет участвовать в гонке на 50 км в Хольменколлене в субботу. Пока рано говорить о том, примет ли он участие в финальном этапе в Лейк-Плэсиде. Учитывая все обстоятельства, он чувствует себя хорошо», — сказал Фераген.