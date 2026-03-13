Клебо получил сотрясение мозга в результате падения на этапе Кубка мира

ТАСС, 13 марта. Лыжник Йоханнес Клебо получил сотрясение мозга после падения во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. Об этом сообщает газета VG со ссылкой на заявление врача сборной Норвегии Уве Ферагена.
Ранее ТАСС сообщал, что Клебо ударился головой при падении в полуфинале спринта и держался за нее после инцидента. Норвежец покинул трассу в сопровождении двух организаторов и был госпитализирован.
«Было установлено, что у него легкая травма головы, небольшое сотрясение мозга. В первую очередь, это означает, что он не сможет участвовать в гонке на 50 км в Хольменколлене в субботу. Пока рано говорить о том, примет ли он участие в финальном этапе в Лейк-Плэсиде. Учитывая все обстоятельства, он чувствует себя хорошо», — сказал Фераген.
Клебо 29 лет, он является 11-кратным олимпийским чемпионом — рекорд зимних Игр. Также норвежец является 15-кратным чемпионом мира, на его счету пять побед в общем зачете Кубка мира и генеральной классификации многодневки «Тур де Ски».