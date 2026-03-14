Мама Коростелева: «Савелий в этом сезоне превзошел все мои ожидания»

«Савелий в этом сезоне превзошел все мои ожидания. Здорово, что смог завоевать первую медаль уже сейчас (8 марта в разделке на этапе Кубка мира в Лахти — прим. Sport24). Главное, что он приобрел большой опыт. Еще очень важно, что с попаданием на Кубок мира у него появилась дополнительная мотивация.



Я бы сказала, что самый большой прогресс у Савелия в этом году произошел в тактическом плане. Видно, что он стал лучше в этом компоненте. С другой стороны, я не могу сказать, что Савелий теперь полностью адаптирован или готов к международным соревнованиям на 100%. К примеру, сегодня он занял 10-е место, но хочется ведь быть выше. Еще есть куда расти.



Мне сложно сказать, можно ли назвать Савелия лучшим лыжником России. Из наших мужчин он был единственным, кто выступал на международной арене, так что сравнить его с теми, кто бегал только внутри страны. Сейчас Савелий будет выступать в Кировске и сравнений не избежать. Я не считаю их правильными, потому что сезон прошел для всех по-разному. В феврале все готовились к чемпионату России, а Савелий выступал на Олимпиаде и работал на износ.



В целом, могу назвать этот сезон для Савелия только хорошим. Конечно, мы все хотели видеть его с олимпийской медалью и он сам очень этого желал. Это не получилось, но, возможно, так даже лучше с точки зрения внутреннего голода и стремления. Главное, что он сделал правильные выводы и станет еще сильнее. В следующем сезоне жду от Савелия только прогресса и большего количества медалей», — сказала Коростелева в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.