Горнолыжница Мельникова победила в гигантском слаломе на чемпионате России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Горнолыжница Юлия Мельникова стала победительницей в гигантском слаломе на чемпионате России, который проходит в рамках финального этапа Кубка страны на курорте «Манжерок» (Республика Алтай).
По сумме двух попыток ее время составило 2 минуты 26,23 секунды. Второе место заняла Екатерина Ткаченко (отставание — 0,82 секунды), третьей стала участница Олимпийских игр в Италии Юлия Плешкова (+1,01).
Мужские соревнования в гигантском слаломе были перенесены на понедельник из-за снегопада. Чемпионат России завершится 18 марта.