Великолепная шестерка: сборная РФ — третья в медальном зачете Паралимпиады-2026

В последний день Паралимпиады-2026 в Италии российские лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также горнолыжник Алексей Бугаев добавили в копилку сборной сразу три золотые медали. Этот успех позволил нашей команде, состоящей всего из шести спортсменов, подняться на третье место в медальном зачете Игр. Всего у России восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды — выше в таблице только Китай и США.
Эмоциональный аттракцион
Перед последним днем Игр уже можно было смело говорить, что возвращение российской сборной получилось фантастическим. Девять медалей, пять из них золотые, на команду из шести человек. Таким малочисленным составом наша команда входила в топ-5 неофициального медального зачета.
В последний же день российские спортсмены, впервые с 2014 года выступающие на Играх с национальными символами, подтвердили свою уникальность, выиграв еще три золота.
Первым отличился Иван Голубков: лыжник выиграл разделку на 20 км (класс — сидя), преодолев дистанцию за 51 минуту 47,3 секунды. Плохая погода не помешала: 30-летний спортсмен уверенно опередил фаворитов дисциплины — представителя Китая Мао Чжунъу и итальянца Джузеппе Ромеле, которые заняли второе и третье места соответственно.
После победы Иван поделился эмоциями.
— Просто нет слов. Мне сегодня так было хорошо, даже сам немного в шоке, — цитирует Голубкова ТАСС. — Для меня чем сложнее погода, тем лучше. Я это уже не раз проверял на себе. В такую погоду очень уверенно держусь. Что касается желтой карточки, то, к сожалению, вчера ко мне придрались. Где-то увидели, что приподнимаюсь. Хотя я 20 лет уже бегаю, ни разу не придирались. Утром чуть-чуть понервничал, но, когда стартовал, мысли прочь. Во время гонки слышал, как мне кричали — всё громче и громче.
Это вторая золотая медаль Голубкова в Италии — ранее он стал чемпионом в гонке с раздельным стартом на 10 км. Тогда лыжник сказал, что едва не завершил карьеру, поскольку не мог выступать в Пекине и Пхенчхане. Однако успех на нынешних Играх придал ему мотивации продолжать соревноваться в следующие четыре года.
Сразу после мужской гонки 20-километровая разделка прошла у женщин с нарушением зрения. Россиянка Анастасия Багиян завоевала в ней свое третье золото этих Игр, не почувствовав конкуренции: в борьбе за первое место она вместе со спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным опередила представительницу Чехии Симону Бубенчикову почти на четыре минуты. Третье место заняла китаянка Ван Юэ (+5.08,9).
— Золотые медали, конечно, не приелись, — цитирует 24-летнюю Багиян «Матч ТВ». — Эмоции очень яркие. Тяжелая была гонка, погода очень специфическая, с дождиком. И падение в районе поворота. Мы ехали рядом с соперниками. Получилось, не вошла в поворот, зацепилась за фишки. Быстро собралась, не задерживалась там. Посвящаю эту медаль родителям, семье.
На этом триумф российских спортсменов не закончился. 28-летний горнолыжник Алексей Бугаев, который ранее завоевал на Играх две бронзы — в скоростном спуске и гигантском слаломе (класс — стоя), — теперь стал победителем и в слаломе.
После первой попытки он захватил лидерство, а в следующем заезде финишировал вторым, пропустив вперед француза Артура Боше. Но задела, созданного при первом спуске, хватило для итоговой победы. Второе место занял Адам Холл из Новой Зеландии (+2,83), третьим стал швейцарец Робин Кюше (+3,18).
Теперь Бугаев — четырехкратный чемпион Паралимпийских игр: ранее он дважды побеждал в Сочи (суперкомбинация и слалом) и один раз — в Пхенчхане (суперкомбинация). В Италии он также был близок к золоту в суперкомбинации, но упал и лишился шансов на медали.
— Паралимпиада для меня прошла как хороший эмоциональный аттракцион, — сказал журналистам Алексей. — То на подъеме, то на упадке. Сегодня просто хотел подытожить эти Игры чем-то хорошим и знаковым не только для себя, для команды, для страны, но и поддержать наш медальный зачет, потому что мы боремся за него тоже. Я должен был внести золотую медаль в эту копилку. Рад, что мне это удалось.
Андрей рассказал, что перед заключительным днем вспоминал свои эмоции на слаломе в Сочи:
— Когда был молодой, также лидировал в первой попытке, с запасом поменьше. Тогда у меня чуть ли не случилась истерика на старте. А по-моему, даже случилась, я уже плохо помню, но очень тяжело было. Сегодня я от этого отошел — спокойно, выдержанно, понимал, что мне надо делать, шаг за шагом.
Триумф воли и мастерства
Больше всех наград среди россиян на этих Играх собрала горнолыжница Варвара Ворончихина, выступающая в классе LW6/8 (поражение части руки). У нее в Италии полный комплект наград: 23-летняя спортсменка дважды поднималась на вершину подиума после побед в супергиганте и слаломе, завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске.
Не удалось добраться до призовых мест Милана только российским парасноубордистам Филиппу Шеббо и Дмитрию Фадееву. Однако благодаря успешному выступлению других атлетов сборная в итоговом медальном зачете смогла занять третье место, за день обойдя команды Италии (7−7−2) и Австрии (7−2−4). Первое место себе гарантировала сборная Китая (15−13−16), а второе — США (12−5−6).
— Выступление наших спортсменов на Паралимпиаде-2026 я оцениваю как настоящий триумф воли и мастерства, — сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин. — Третье общекомандное место в медальном зачете — это результат колоссального труда, который был бы достоин уважения даже в самых идеальных условиях.
Но то, что наши спортсмены добились этого, выступая в усеченном составе, без привычной соревновательной практики на мировой арене, — это подвиг, который невозможно переоценить, добавил он. Олег Матыцин выразил благодарность тем, кто ковал эту победу: прежде всего нашим выдающимся спортсменам и их личным тренерам. «Вы доказали: никакие ограничения не способны сломить русский характер», — подчеркнул глава комитета ГД.
Особые слова признательности Матыцин выразил в адрес главы ПКР Павла Рожкова.
— Ваш титанический труд на посту руководителя Паралимпийского комитета России, системный подход к подготовке и невероятная самоотдача позволили сохранить команду, создать условия для тренировок и поддержать боевой дух в это непростое время, — продолжил он. — Мы вновь испытали ни с чем не сравнимое чувство гордости за нашу страну в те минуты, когда над стадионами звучал гимн России и поднимался наш флаг. Эта радость единения, радость торжества спорта и справедливости.
За китайскую команду выступали 70 человек, за США — 68.
Автор: Дмитрий Гарин