Коростелев рассказал о провокациях лыжника из Прибалтики на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев 17 марта рассказал о провокации со стороны соперника из Прибалтики во время интервью на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии.

Источник: РИА "Новости"

«Один раз во время Олимпиады давал интервью эстонскому каналу, причем на русском. Корреспондент сам сказал, что на русском без проблем. И проходил один спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях», — сказал Коростелев в интервью порталу «Sports.ru».

Он добавил, что в студии на эту провокацию никто не обратил внимание. При этом других перепалок не было и этот случай, по его словам, был единственным «негативным моментом».

В свою очередь серебряный победитель зимних Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов на пресс-конференции 12 марта сообщил, что он не столкнулся ни с какими проявлениями агрессии или провокациями. Также Филиппов подчеркнул особую поддержку со стороны зрителей.

Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше