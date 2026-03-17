Коростелев рассказал о провокациях лыжника из Прибалтики на Олимпиаде

«Один раз во время Олимпиады давал интервью эстонскому каналу, причем на русском. Корреспондент сам сказал, что на русском без проблем. И проходил один спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях», — сказал Коростелев в интервью порталу «Sports.ru».
Он добавил, что в студии на эту провокацию никто не обратил внимание. При этом других перепалок не было и этот случай, по его словам, был единственным «негативным моментом».
В свою очередь серебряный победитель зимних Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов на пресс-конференции 12 марта сообщил, что он не столкнулся ни с какими проявлениями агрессии или провокациями. Также Филиппов подчеркнул особую поддержку со стороны зрителей.