Путин назвал подвигом третье место россиян на Паралимпиаде

Президент России Владимир Путин назвал удивительным выступление отечественных паралимпийцев на Играх в Италии, где они вшестером заняли третье место в медальном зачете.
«Что касается наших ребят, паралимпийцев, они совершили действительно реально подвиг. Просто удивительно», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции (цитата по «РИА Новости»).
На Паралимпиаду поехали горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо. Они выступали под национальным флагом.
Всего на счету россиян на Паралимпиаде 12 наград — восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.