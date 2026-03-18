Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал подвигом третье место россиян на Паралимпиаде

На Игры допустили только шестерых россиян, они взяли в сумме 12 медалей. Владимир Путин считает, что это был подвиг.

Источник: РБК Спорт

Президент России Владимир Путин назвал удивительным выступление отечественных паралимпийцев на Играх в Италии, где они вшестером заняли третье место в медальном зачете.

«Что касается наших ребят, паралимпийцев, они совершили действительно реально подвиг. Просто удивительно», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции (цитата по «РИА Новости»).

На Паралимпиаду поехали горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо. Они выступали под национальным флагом.

Всего на счету россиян на Паралимпиаде 12 наград — восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.