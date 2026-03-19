Стал известен наиболее вероятный кандидат на пост главы объединенной федерации лыжных видов спорта России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев является наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя новой объединенной федерации лыжных видов спорта России. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Источник: РИА "Новости"

В среду, 18 марта, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила о грядущем объединении, заявив, что она не будет возглавлять новую структуру. По словам Вяльбе, руководить объединенной федерацией будет некий депутат Госдумы.

Как отмечает источник, с большой вероятностью, кроме лыжных гонок, в новую федерацию войдут сноуборд, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, двоеборье и фристайл. Биатлон останется автономным.

Свищеву — 56 лет, он является мастером спорта по горнолыжному спорту. С 2007 по 2010 год занимал пост первого вице-президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России. В 2010 году возглавил Федерацию керлинга России.

