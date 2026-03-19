Вайцеховская: «Вяльбе фактически будет главным рулевым лыжных гонок — это сигнал о мудрости принимавших решение»

Спортивная журналистка Елена Вайцеховская назвала сохранение Елены Вяльбе фактически на посту главного рулевого в российских лыжных гонках самым позитивным событием недели.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Вяльбе останется в лыжных гонках после объединения федераций лыжных видов спорта России.

«Из всех новостей последней недели самая позитивно-конструктивная— что Елена Вяльбе фактически остается на посту главного рулевого лыжных гонок. Для меня это, помимо совершенно объективных профессиональных плюсов, — некий сигнал, что у людей, принимавших решение, больше ума и мудрости, нежели эмоций, на которые так падки некоторые околоспортивные персонажи.

Абсолютно ясно, кстати, уже сейчас: когда нашим атлеты вернутся в международку, именно лыжи с очень большой вероятностью станут тем буксиром, который вытащит в плюсовую результативную зону всю “зиму”. Фигурное катание не беру, оно у нас всегда особняком стоит», — написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.