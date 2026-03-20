Губерниев призвал голосовать за Свищева на выборах главы лыжной федерации

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что является кандидатом на пост президента лыжной федерации.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев призвал проголосовать за первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту (от ЛДПР) Дмитрия Свищева на пост президента объединенной федерации по лыжным видам спорта. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее Свищев сообщил ТАСС, что является кандидатом на пост главы лыжной федерации.

«Главное, что мои голоса как возможного претендента на пост президента федерации лыжных гонок я передам в пользу Свищева. Он крепкий профессионал, проводил немало состязаний не только в керлинге, но и в сноуборде, фристайле, — сказал Губерниев. — Поэтому, думаю, голоса моих избирателей внутри лыж, а, как известно, за мной страна, помогут Свищеву руководить большой федерацией. Желаю ему всяческих удач».

Губерниев сообщил, что не будет претендовать на пост президента федерации. «Я ничего [из заявок] не отправлял, по просьбе моих замечательных зрителей я остаюсь комментировать. Просто, учитывая большой ажиотаж вокруг фигуры руководителя, я написал в соцсетях, что продолжу заниматься тем, чем занимаюсь — комментировать биатлон и лыжные гонки зимой, свои голоса передаю Свищеву. Думаю, что он победит», — отметил он.

Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
