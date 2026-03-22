Савелий Коростелев занял 15‑е место в общем зачете Кубка мира в своем дебютном сезоне

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15‑е в общем зачете Кубка мира по итогам сезона‑2025/26.

Источник: Sport24

На этих выходных в американском Лейк-Плэсиде прошел заключительный этап. Спортсмен из России в нем участие не принимал. Последней гонкой для Коростелева на этом Кубке мира стал марафон на прошлом этапе в Осло.

Коростелев, завоевавший бронзу в 10-километровой гонке свободным стилем в финском Лахти, набрал 800 очков. Обладателем большого Хрустального глобуса с 2301 очком стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял его соотечественник Харальд Амундсен (1848 очков), замкнул топ-3 итальянец Федерико Пеллегрино (1443),

В молодежном общем зачете (участники Кубка мира до 23 лет) Коростелев показал второй результат, проиграв только норвежцу Ларсу Хеггену (1218 очков).

Сезон-2025/26 стал для Коростелева дебютным в карьере. Россиянин выступал в нейтральном статусе и был единственным представителем своей страны.