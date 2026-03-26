Участник Олимпиады-2026 Ефимов: «Никому допуск особо и не нужен, всех спортсменов все устраивает»

— Четыре года бана — это был, как говорил Паша Техник, бой с тенью, игра с самим собой. Я выжимал из спорта все, что мог, и пытался кайфовать, но это так себе.
— В одном легендарном рэп-батле это называли порно без женщин.
— За 25 лет занятий горными лыжами у меня есть возможность смотреть объективно — и я увидел, что всех вообще все устраивает, никому допуск-то особо и не нужен. Все нормально, все сидят, получают зарплаты, понимают прекрасно, какая конкуренция там. Если честно, в приватных разговорах ребята говорят, что не готовы в нее ввязаться. Особенно ребята постарше.
— А зарплаты прямо хорошие?
— Просто когда мы выступали в Европе, то это было за идею, что мы сейчас ворвемся на Кубок мира и будем серьезные бабки зарабатывать. Светили и контракты, и поддержка была. Если даешь результат, ты будешь зарабатывать серьезные деньги. Но в последние годы это сошло на нет. И насколько мне известно, достаточно достоверно, — наших кинули с выплатами и компании, и даже FIS с призовыми. После отстранения просто перестали выходить на связь. Но если ты не стартуешь на Кубке мира и ничего не зарабатываешь, ты, конечно, лучше себя будешь чувствовать в России.
А у нас никогда в спорте не было прямых выплат и контрактов с российскими компаниями. Некоторые ребята переводили контракты на спонсорские наклейки на русский, отправляли на наши российские курорты, предлагали сотрудничество. Всем по барабану. Это не про спорт, не про индустрию.
— Российские горнолыжники, получается, только на зарплате ЦСП?
— Когда я узнал, какие зарплаты у ребят в регионах, у меня брови на затылок уезжали. Это серьезные цифры. И если ты не выступал в Европе, то по российским соревнованиям у тебя тоже хороший заработок. Прикинь — выигрываешь по юниорам первенство или чемпионат. На чемпионат никто не приехал, потому что у всех Кубок мира. А это главный старт, по нему, кстати, сборная формируется. В итоге тех, кто не участвовал, протаскивают в команду решением тренерского совета. Я когда начал выступать в России, вообще офигел — можно на зарплату жить нормально. И многим ребятам вообще не нужна эта жизнь в Европе и международка, на которой ничего не получится.
— И в чем они не правы, как говорится?
— Да вроде во всем не правы. Потому что, если ты занимаешься спортом, надо заниматься до конца, как делом своей жизни. И не ныть.
Автор: Дмитрий Кузнецов