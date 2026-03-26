Участник Олимпиады-2026 Ефимов рассказал, как стал чемпионом Гаити по горным лыжам

Российский горнолыжник Семен Ефимов в интервью «СЭ» вспомнил свой путь к Олимпийским играм.

Источник: Getty Images

— За две недели мне пришлось поучаствовать во всех стартах, которые были в зоне досягаемости на машине по Австрии и Италии. Надо было свои стартовые лыжи отправить на завод на техобслуживание, а то уже подустали. Новые лыжи еще и по-другому работают. Но хорошо, что дали взамен другие — у меня куча друзей в Австрии.

— Дружить вообще хорошо.

— Дружить — это про спорт. Когда я первый раз в этом сезоне снова появился на Кубке мира, каждый подошел, поздоровался. Причем кто-то в свое время перестал писать. С шутками в стиле: «Мы что теперь враги или как?».

Короче, я на этих новых лыжах поехал по третьему дивизиону, всяким национальным чемпионатам. Выиграл чемпионат Гаити, что ли… Уже не помню (Ефимов за неделю стал чемпионом Гаити и серебряным призером чемпионатов Таиланда и Португалии. — Прим. «СЭ»). Они проводятся часто в Австрии, Италии или где-то на нейтральной территории в Альпах. Готовят трассы в России, кстати, лучше, FIS там вообще ничего не чистит на трассе, иногда все это фрирайд напоминает.

И даже там иностранные сборные активно применяют тактику — например, туда норвежцы побольше заявили людей, чтобы отодвинуть мой стартовый номер из топ-15 подальше, и я не участвовал в жеребьевке первых номеров. В итоге я квалифицировался к январю и успел только на два этапа Кубка мира до Олимпийских игр, доехал я до Олимпиады.

Ожидания были высокие, потому что на таких соревнованиях выстреливают очень темные лошадки. А я был той самой лошадью и в отличной форме. Но условия были такие, что я просто ничего не видел, — сказал Ефимов.

Россиянин сошел с трассы олимпийского слалома в первой попытке.

Автор: Дмитрий Кузнецов