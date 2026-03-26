Вонн назвала падение на Олимпиаде в Милане «ужасным финалом карьеры»

Американская горнолыжница Линдси Вонн, которая перенесла пять операций после перелома большеберцовой кости на зимних Играх в Италии, призналась в интервью Vanity Fair, что считает заезд на ОИ-2026 ужасным финалом карьеры.
Вонн, выступавшая на Играх с тяжелой травмой колена, упала во время скоростного спуска 8 февраля, и ее увезли с трассы на вертолете. 41-летнюю спортсменку сначала пять раз прооперировали в Италии, после чего перевезли в США. Позднее американка сообщила, что ей грозила ампутация ноги. А в начале марта Вонн уже приступила к силовым тренировкам.
«Мне действительно кажется, что тот последний заезд был ужасным финалом для моей карьеры. Я продержалась всего 13 секунд. Но это были чертовски хорошие 13 секунд», — заявила Вонн.
Вонн также выразила сожаление, что из-за событий на Играх все забыли о ее прошлых достижениях. «Я не хочу, чтобы люди зацикливались на этой аварии и запомнили меня только по ней. То, что я сделала до Олимпиады, никто раньше не делал. Я была первой в зачете. Никто не помнит, что я побеждала», — сказала она, имея в виду свое возвращение на первое место в Кубке мира после частичной замены коленного сустава в 2024 году.
При этом она подчеркнула, что не хочет окончательно уходить из спорта: «Я не люблю закрывать дверь перед чем-либо, потому что никогда не знаешь, что может произойти».
Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с коленом, но объявила о возвращении осенью 2024-го. А в декабре 2025-го она одержала первую с 2018 года победу на скоростном спуске на этапе Кубка мира в Санкт-Морице, став самой возрастной победительницей этапа КМ в истории соревнований.
Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, четырехкратная обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратная чемпионка мира.