Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вонн назвала падение на Олимпиаде в Милане «ужасным финалом карьеры»

Линдси Вонн получила сложный перелом ноги на Играх в Италии и перенесла пять операций. Спортсменке грозила ампутация.

Источник: AP 2024

Американская горнолыжница Линдси Вонн, которая перенесла пять операций после перелома большеберцовой кости на зимних Играх в Италии, призналась в интервью Vanity Fair, что считает заезд на ОИ-2026 ужасным финалом карьеры.

Вонн, выступавшая на Играх с тяжелой травмой колена, упала во время скоростного спуска 8 февраля, и ее увезли с трассы на вертолете. 41-летнюю спортсменку сначала пять раз прооперировали в Италии, после чего перевезли в США. Позднее американка сообщила, что ей грозила ампутация ноги. А в начале марта Вонн уже приступила к силовым тренировкам.

«Мне действительно кажется, что тот последний заезд был ужасным финалом для моей карьеры. Я продержалась всего 13 секунд. Но это были чертовски хорошие 13 секунд», — заявила Вонн.

Вонн также выразила сожаление, что из-за событий на Играх все забыли о ее прошлых достижениях. «Я не хочу, чтобы люди зацикливались на этой аварии и запомнили меня только по ней. То, что я сделала до Олимпиады, никто раньше не делал. Я была первой в зачете. Никто не помнит, что я побеждала», — сказала она, имея в виду свое возвращение на первое место в Кубке мира после частичной замены коленного сустава в 2024 году.

При этом она подчеркнула, что не хочет окончательно уходить из спорта: «Я не люблю закрывать дверь перед чем-либо, потому что никогда не знаешь, что может произойти».

Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с коленом, но объявила о возвращении осенью 2024-го. А в декабре 2025-го она одержала первую с 2018 года победу на скоростном спуске на этапе Кубка мира в Санкт-Морице, став самой возрастной победительницей этапа КМ в истории соревнований.

Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, четырехкратная обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратная чемпионка мира.