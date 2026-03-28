Большунов выиграл гонку на 3 км в финале Кубка России, Коростелев — третий

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, серебряным призером молодежного чемпионата мира, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. В этом году спортсмен принял участие в Олимпийских играх в Италии. Его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне. На этапах Кубка мира Коростелев сумел завоевать первую в карьере медаль, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в финском Лахти.