Большунов выиграл гонку на 3 км в финале Кубка России, Коростелев — третий

Второе место занял Егор Митрошин.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем лыжной гонки на 3 км свободным стилем в финале Кубка России. Соревнования проходят в Апатитах Мурманской области.

Большунов преодолел дистанцию за 6 минут 24,5 секунды. Второе место занял Егор Митрошин с отставанием 8 секунд. Третьим стал Савелий Коростелев, принимавший участие в Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе. Он отстал от Большунова на 8,8 секунды.

Большунову 29 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, серебряным призером молодежного чемпионата мира, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. В этом году спортсмен принял участие в Олимпийских играх в Италии. Его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне. На этапах Кубка мира Коростелев сумел завоевать первую в карьере медаль, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в финском Лахти.

Финал Кубка России проходит в Апатитах и Кировске с 28 марта по 5 апреля.