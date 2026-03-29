Большунов одержал вторую победу подряд в Финале Кубка России

Большунов выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом в Финале Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем в Финале Кубка России, который проходит в Апатитах (Мурманская область).

Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев (отставание — 5,6 секунды), замкнул тройку призеров Сергей Ардашев (+33,3).

Ранее в воскресенье гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем у женщин выиграла Алина Пеклецова. Финал Кубка России продолжится с 31 марта по 5 апреля в Кировске.

Биография Алины Пеклецовой: карьера и личная жизнь лыжницы
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.
