Большунов одержал вторую победу подряд в Финале Кубка России

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем в Финале Кубка России, который проходит в Апатитах (Мурманская область).
Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев (отставание — 5,6 секунды), замкнул тройку призеров Сергей Ардашев (+33,3).
Ранее в воскресенье гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем у женщин выиграла Алина Пеклецова. Финал Кубка России продолжится с 31 марта по 5 апреля в Кировске.
Узнать больше по теме
