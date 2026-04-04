Мартин Сундбю: «В мужских лыжных гонках полностью отсутствует международная конкуренция. Мы должны ограничить возможность Норвегии быть настолько доминирующей»

«У нас не останется спорта как такового, если не сделать что-то с дисбалансом — спортивным, материальным и экономическим. Мы должны называть вещи своими именами. Норвегия не может обладать бюджетом в разы больше или быть в разы лучше в плане лыж и сервиса, вдобавок к тому, что мы сильнее физически. Потому что это конец. Собственно, лыжи уже сейчас практически мертвы. К счастью, женские гонки еще хоть как-то поддерживают жизнь в этом виде спорта.



Нужно начать дискуссию и попытаться рассмотреть возможности для выравнивания сил. Никто не может спорить с тем, что это необходимо. Мы должны убрать внешние факторы, влияющие на результаты. Всю систему нужно пересмотреть до мелочей. Считаю, что Норвегию нужно лишить практически всех привилегий.



Необходимо резко сократить расходы, например, попытаться установить экономические рамки или лимит затрат на одного человека. Должно произойти выравнивание в вопросах экипировки и подготовки лыж. Нужно наладить более эффективный обмен опытом, и другие страны должны активнее нанимать норвежских тренеров.



Нужно вводить ограничения по всем направлениям, чтобы избежать сценария, который повторялся этой зимой раз за разом. FIS должна это решить. Потому что так дальше нельзя. В мужских гонках полностью отсутствует международная конкуренция. Это пугает. Ее просто нет. Перед Олимпиадой, как в этом году, невозможно назвать ни одного иностранца фаворитом в борьбе за медали, да почти даже за место в топ-4. Я не припомню, когда такое было раньше.



Можно винить в этом отсутствие России, но ведь никто не приходит, чтобы занять их место. На днях я видел статью, написанную перед гонкой на 15 км на чемпионате мира в Холменколлене в 2011 году. Тогда упоминалось 16 фаворитов на золото, и никто из этих 16 не выиграл…



Может быть, норвежские лыжники просто стали на голову выше всех остальных. А может быть, у нас стало еще большее преимущество в инвентаре, чем было до запрета фтора. Возможно, мы лучше распределяем средства. Как ни крути, мы должны смотреть на ситуацию шире, а не думать только о следующем сезоне.



Мы должны снизить расходы в нашем виде спорта и ограничить возможность Норвегии быть настолько доминирующей, как сейчас. Такая ситуация долго не продержится. Иначе мы довольно быстро вылетим из программы Олимпийских игр», — сказал Сундбю.