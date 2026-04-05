Губерниев вызвался подарить Вяльбе крем: «Очень любит целоваться»

Ранее Вяльбе вручила 8-килограммовый торт продюсеру «Матч ТВ» Илье Филиппову в знак благодарности за освещение соревнований в минувшем сезоне.
— Елена Вяльбе подарила «Матч ТВ» торт. Что бы вы хотели подарить ей в ответ?
— Я бы, конечно, подарил крем. Мы знаем, что Елена Валерьевна очень любит целоваться, в том числе в кадре. Мне кажется, поцелуи с кремом было бы еще более смотрибельны. Крем для того, чтобы украсить этот торт и чтобы разнообразить процесс поцелуев.
Одновременно с этим я бы подарил Елене Валерьевне диск группы KISS, который называется «Lick It Up». На этом диске KISS впервые без грима, а Джин Симмонс своим длинным-длинным языком как бы говорит: «Намажьте меня кремом, Елена Валерьевна». Говорю это абсолютно без иронии, а с уважением", — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.