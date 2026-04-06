Коростелев — о финале Кубка России: «Накопилась усталость. В этом году были более главные старты»

«Я бы среди причин выделил прекрасную погоду и атмосферу. Здесь, в Кировске, шикарная атмосфера, а на горе это что-то с чем-то.



Последние два года здесь вдоль всего подъема стоят зрители, это непередаваемые ощущения. На стадионе народ тоже старается по максимуму поддерживать, это тоже очень приятно, особенно, когда выглядывает солнце.



Спортивный азарт всегда присутствует, но уже не такой, как был в последние годы. Усталость от сезона накопилась, в этом году были более главные старты. Приехал сюда показать, что осталось в запасе, и получить удовольствие.



Я вполне доволен. Повторю, накопилась усталость, поэтому на тренировки выходил уже с некой ленью. То, что я показывал, меня устраивает», — приводит слова Коростелева ТАСС.