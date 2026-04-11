Горнолыжник Александр Хорошилов завершил карьеру

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Участник пяти Олимпиад горнолыжник Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщили в Российской федерации горнолыжного спорта.
Последним стартом в карьере Хорошилова стал слалом на турнире профессионалов «Серия PRO» в Кировске, где он одержал победу.
Хорошилову 42 года, на его счету одна победа на этапе Кубка мира в слаломе, одержанная в январе 2015 года в австрийском Шладминге. Он также девять раз становился бронзовым призером этапов Кубка мира. В 2017 году горнолыжник стал пятым на чемпионате мира в слаломе, что является лучшим результатом среди россиян за всю историю соревнований.