Горнолыжник Александр Хорошилов завершил карьеру

Хорошилову 42 года, на его счету одна победа на этапе Кубка мира в слаломе, одержанная в январе 2015 года в австрийском Шладминге. Он также девять раз становился бронзовым призером этапов Кубка мира. В 2017 году горнолыжник стал пятым на чемпионате мира в слаломе, что является лучшим результатом среди россиян за всю историю соревнований.