Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горнолыжник Александр Хорошилов завершил карьеру

Он является многократным призером этапов Кубка мира.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Участник пяти Олимпиад горнолыжник Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщили в Российской федерации горнолыжного спорта.

Последним стартом в карьере Хорошилова стал слалом на турнире профессионалов «Серия PRO» в Кировске, где он одержал победу.

Хорошилову 42 года, на его счету одна победа на этапе Кубка мира в слаломе, одержанная в январе 2015 года в австрийском Шладминге. Он также девять раз становился бронзовым призером этапов Кубка мира. В 2017 году горнолыжник стал пятым на чемпионате мира в слаломе, что является лучшим результатом среди россиян за всю историю соревнований.