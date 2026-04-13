Большунов в огромном порядке. Александр завершил сезон победой в супермарафоне на 70 километров

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026. Мужчины. 70 км, масс-старт, классический стиль.
1. Александр Большунов — 2:53.55,4 секунды.
2. Алексей Червоткин — 1,4.
3. Илья Семиков — 2,2.
Александр Большунов триумфально завершил сезон-2025/26. Трехкратный олимпийский чемпион стал лучшим в гонке на 70 километров в Мончегорске: эту дистанцию он преодолел менее чем за три часа. Забег прошел в рамках чемпионата страны, основная часть которого состоялась в марте на Сахалине. Там Сан Саныч выиграл коньковый марафон на 50 км, а после этого выдал серию из семи побед в дистанционных гонках подряд. Она триумфально продолжилась и в Мурманской области.
Приехали не все
На гонку в Мончегорске заявились 44 лыжника, но лишь четверо из топ-10 общего зачета Кубка России. Это Константин Тиунов (ХМАО), Алексей Червоткин (Тюменская область), Илья Семиков (Республика Коми) и Александр Большунов (Республика Татарстан). Причем участие последнего в супермарафоне оставалось под вопросом: после финала Кубка России трехкратный олимпийский чемпион жаловался на плохое самочувствие.
«Было не совсем хорошее самочувствие, но, возможно, это было обманчиво. Я не стал быстро начинать, понимал, что могу выйти в лидеры», — говорил он ТАСС.
Тем не менее Большунов на заключительную гонку сезона заявился. В отличие от участника Олимпиады-2026 Савелия Коростелева, который совсем недавно сетовал на накопившуюся усталость. «Повторю, накопилась усталость, поэтому на тренировки выходил уже с некой ленью. То, что я показал, меня устраивает», — цитировал ТАСС лыжника.
Не оказалось в Мончегорске и Сергея Ардашева, который выиграл общий и дистанционный зачеты Кубка России в этом сезоне. Ожидалось, что борьбу Большунову должны навязать Червоткин (олимпийский чемпион-2022) и Семиков (третье место в Кубке России в этом году). Как раз они и оказались в топ-3 на отметке в 50 километров.
Отрыв от остальных лыжников возник лишь за шесть километров до финиша. Помимо Большунова, Червоткина и Семикова, на медаль претендовал лишь Владимир Фролов из Татарстана. Правда, поддержать мощный рывок Александра на финише он не смог.
Сан Саныч завершил ультрамарафон первым, показав время 2 часа 53 минуты 55,4 секунды. Вторым стал представитель Тюменской области, третьим — Республики Коми. Фролов довольствовался только четвертой строчкой.
Что в других гонках?
В субботу в Апатитах состоялся женский марафон на 50 км, на который заявились 47 лыжниц. Триумфатором стала 21-летняя Карина Гончарова, представляющая Омск. Причем ближайших преследовательниц она опередила почти на минуту. В тройку лучших также попали Алиса Жамбалова (отставание — 49,2 секунды) и Ольга Царева (+ 52,2).
«Карина стала чемпионкой России, и я хочу выразить ей огромное уважение. Она доказала, что на данный момент сильнейшая в нашей стране, — приводит РИА “Новости” слова члена исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергея Крянина. — Теперь ей предстоит большая работа, и я думаю, что такая яркая концовка сезона придаст ей положительных эмоций, новых сил и новой энергии. И станет хорошим трамплином для того, чтобы в следующем сезоне выходить уже на новый уровень готовности и мастерства. Видно, что у Карины есть предрасположенность к длинным дистанциям».
Увы, не во всех точках России погода позволяет лыжникам пробежать полную дистанцию. Так, состоявшийся накануне Камчатский марафон был сокращен с 60 до 51 км. Его победителем стал Данил Нелипа, занявший в этом сезоне 60-е место в общем зачете Кубка России. В женском зачете лучшее время на Камчатке показала 24-летняя биатлонистка Кира Дюжева.
Всего в Камчатском массовом марафоне стартовали 434 участника из 38 регионов России, а также зарубежные гости из Южной Кореи и КНР. «Погодные условия тяжелые, но лыжники любят преодолевать себя. Я сделал это, безумно счастлив, — приводит сайт kamgov.ru слова олимпийского чемпиона Никиты Крюкова. — Много девочек меня сегодня обогнало, я смотрел им вслед и понимал, насколько же они сильные».