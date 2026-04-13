Клебо вслед за Эрлингом Холандом вложился в мировой шахматный тур

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал инвестором нового мирового шахматного тура Total Chess World Championship. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
«Для меня шахматы — это захватывающая долгосрочная инвестиция. Я твердо верю в эту концепцию», — приводит слова Клебо пресс-служба Total Chess.
Лыжник присоединился к другим норвежским спортсменам, которые уже инвестировали в компанию: нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду и бывшему профессиональному велогонщику Туру Хусховду.
Новый турнир Total Chess World Championship Tour будет проводиться четыре раза в год в четырех разных городах и определит абсолютного чемпиона мира по трем дисциплинам — быстрым классическим шахматам, рапиду и блицу. Минимальный ежегодный призовой фонд составит $2,7 млн.
Международная шахматная федерация (FIDE) утвердила проведение этого чемпионата как минимум на 16 лет. Пилотный турнир запланирован на осень 2026 года, а полноценный сезон чемпионата стартует в 2027-м. В соревнованиях примут участие сильнейшие шахматисты мира.