Непряева рассказала об отношениях с иностранными лыжниками

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что со многими иностранными спортсменами сложились теплые отношения. Ее слова передает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Источник: РИА "Новости"

«За эти полгода обрела много хороших знакомых. Со многими спортсменами из других стран сложились тёплые отношения. Все дружелюбны, хорошо ко мне относятся», — сказала Непряева.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

На Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе выступили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, они же представляют страну на этапах Кубка мира. Позже нейтральный статус получил Никита Денисов.