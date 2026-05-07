Международная федерация ски-альпинизма в июне обсудит допуск россиян с флагом

Об этом ТАСС рассказал серебряный призер Олимпийских игр Никита Филиппов.

Source: Getty Images

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) в июне обсудит допуск российских спортсменов к своим соревнованиям под флагом страны. Об этом ТАСС рассказал серебряный призер Олимпийских игр Никита Филиппов.

«В июне будет сессия и у Международного олимпийского комитета, и у нашей международной федерации, — сказал Филиппов. — Будет решаться вопрос по допуску нас под флагом. Также будет решаться, добавят ли индивидуальную гонку на Олимпиаду и увеличат ли количество квот».

Филиппову 23 года. Он стал серебряным призером Олимпийских игр в Италии.

