Международная федерация ски-альпинизма в июне обсудит допуск россиян с флагом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) в июне обсудит допуск российских спортсменов к своим соревнованиям под флагом страны. Об этом ТАСС рассказал серебряный призер Олимпийских игр Никита Филиппов.
«В июне будет сессия и у Международного олимпийского комитета, и у нашей международной федерации, — сказал Филиппов. — Будет решаться вопрос по допуску нас под флагом. Также будет решаться, добавят ли индивидуальную гонку на Олимпиаду и увеличат ли количество квот».
Филиппову 23 года. Он стал серебряным призером Олимпийских игр в Италии.
