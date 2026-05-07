Ски-альпинист Филиппов не планирует переходить в лыжные гонки

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр ски-альпинист Никита Филиппов не планирует переходить в лыжные гонки. Об этом он рассказал ТАСС.
«В лыжах пока не собираюсь себя пробовать, — сказал он. — Пробовал сейчас себя, но как ски-альпинист. И коньком, и другими стилями. Я понял, что на самом деле предстоит очень большая работа, если реально переходить в лыжи. Потому что там больше руки задействованы, а у меня сильная сторона — ноги. Так у всех ски-альпинистов. Поэтому — пока нет».
Филиппов стал серебряным призером Олимпийских игр в Италии. Ранее он заявлял о планах попробовать себя в лыжных гонках.
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.