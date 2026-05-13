Грузия проложила лыжню

Режет глаз прежде всего, от какой национальной федерации идет на выборы Юхан Элиаш. Это — Ассоциация лыжных видов спорта Грузии, никогда не игравшей хоть сколько-нибудь заметной роли в видах, которые он курирует. Важнейший нюанс заключается в том, что в FIS действует жесткий регламент. Чтобы избираться в ее руководящие органы, нужно иметь «действительный паспорт» и гражданство страны, тебя выдвигающей. В 2021 году на внеочередных выборах и в 2022-м на предыдущих очередных господина Элиаша выдвигала Великобритания. Однако теперь ее кандидатом стала Виктория Гослинг. Также проигнорировала Юхана Элиаша и федерация государства, в котором он родился. Шведы номинировали в Совет FIS, высший исполнительный орган структуры, Карин Матссон. Причем различные шведские издания, такие как Sweden Herald, ранее сообщали о том, что это «принципиальная позиция». Все-таки «на флажке», перед дедлайном для регистрации кандидатов включиться в президентскую гонку господину Элиашу помог удивительный финт с приобретением уже третьего гражданства. Каким образом он добился экстренной помощи от Грузии, ни один источник не уточняет.