Норвегия выступила против переизбрания главы FIS на новый срок

Генсек норвежской ассоциации заявил, что работа действующего главы FIS наносит ущерб репутации международного лыжного спорта. Выборы пройдут 10—11 июня.

Источник: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images

Генеральный секретарь Норвежской ассоциации лыжного спорта Ола Кеул заявил, что организация выступает за уход Юхана Элиаша с поста президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Его слова приводит Skiforbundet.

Выборы пройдут во время 57-го конгресса FIS 10 и 11 июня в Белграде.

«Мы считаем, что действующий президент Юхан Элиаш не должен руководить FIS. Причинами этого являются недостаток прозрачности и вовлеченности, использование общих фондов, что истощает резервы организации и подрывает репутацию международного лыжного спорта», — заявил Кеул.

Помимо Норвегии, против переизбрания Элиаша выступают федерации США, Швейцарии, Австрии, Германии, Испании и Канады. Эти страны подали коллективное заявление в FIS.

64-летний Элиаш родился в Швеции, но также является гражданином Великобритании. На предстоящих выборах он выдвинут на пост президента FIS от Грузии, поскольку ни Швеция, ни Великобритания не стали предлагать его кандидатуру.

Элиаш возглавляет международную федерацию с 2021 года, тогда его выдвинула Великобритания.

Кандидатами на пост президента FIS стали также Анна Фалькенберг (Дания), Виктория Гослинг (Великобритания), Александр Оспельт (Лихтенштейн) и Декстер Пейн (США).

FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после начала военной операции на Украине в 2022 году. Сейчас россияне могут выступать на турнирах в нейтральном статусе.