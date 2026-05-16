Губерниев о предстоящей встрече с Вяльбе: «Будем работать во славу российского спорта»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от встречи с главой ФЛГР Еленой Вяльбе.

Источник: РИА "Новости"

Ранее председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев сообщил, что встреча между Губерниевым и Вяльбе состоится 20 мая.

«Будем встречаться, поговорим и будем работать дальше. Губерниев, Свищев, Вяльбе, Россия, лыжи! Будем возвращать российских лыжников на международную арену. Без нас не вернут! Будем работать во славу российского спорта. Наши лыжи будут быстрее развиваться в нашей связке», — сказал Губерниев «СЭ».

В марте Дмитрий Свищев сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. Его кандидатура была предложена на пост президента объединенной федерации, выборы которого пройдут 18 мая.