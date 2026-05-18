Чемпионка ОИ Степанова: «Ау, зумеры мои родные! Выключайте ваши девайсы, делайте детей! Процесс куда приятнее»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова призвала нынешнее молодое поколение размножаться.

Источник: Соцсети

Ранее издание Financial Times привело график, согласно которому с момента популяризации смартфонов для массового использования, рождаемость в мире резко сократилась, снизившись в суммарном коэффициенте с +0% до практически −40%.

«Детей, оказывается, перестали делать после того как смартфоны появились. Ау, зумеры мои родные, выключайте ваши девайсы, делайте детей! Процесс куда приятнее и полученная модель никогда не устареет, с каждым годом все круче и круче, все интерактивнее! И престижнее.

Phone каждый себе позволить может. А вот ребенок — как Aurus Komendant — столько же откладывать и копить надо», — написала лыжница в телеграм-канале.