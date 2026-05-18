Вяльбе избрана заместителем председателя Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России

18 мая в результате объединения Федерации лыжных гонок России с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Российской федерацией горнолыжного спорта, Федерацией сноуборда и Федерацией фристайла была создана новая организация — Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России.
Возглавил федерацию председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В число его заместителей попала экс-глава ФЛГР Елена Вяльбе. Ее избрали на пост зампреда наряду с Еленой Вороной, Денисом Тихомировым, Леонидом Мельниковым и Дмитрием Дубровским.
Вяльбе возглавляла ФЛГР с 17 июня 2010 года.