Вяльбе избрана заместителем председателя Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России

Экс-глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе стала заместителем председателя новообразованной Федерации лыжных видов спорта, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

18 мая в результате объединения Федерации лыжных гонок России с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Российской федерацией горнолыжного спорта, Федерацией сноуборда и Федерацией фристайла была создана новая организация — Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России.

Возглавил федерацию председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В число его заместителей попала экс-глава ФЛГР Елена Вяльбе. Ее избрали на пост зампреда наряду с Еленой Вороной, Денисом Тихомировым, Леонидом Мельниковым и Дмитрием Дубровским.

Вяльбе возглавляла ФЛГР с 17 июня 2010 года.