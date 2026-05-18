В России объединили федерации лыжных видов спорта. Это поможет нашему возвращению?

В Москве состоялась отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России, на которой было подтверждено давно обсуждаемое решение. Делегаты проголосовали за объединение ФЛГР с федерациями фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья в единую организацию.
Плановые решения
Итоги конференции, состоявшейся 18 мая, ни для кого сюрпризом не стали. В заседании ФЛГР было много формальных решений. В марте депутат Государственной думы Дмитрий Свищев был избран председателем Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив на этом посту Елену Вяльбе.
«Важный шаг сегодня сделан на общем собрании членов Ассоциации лыжных видов спорта России — она получила нового руководителя Дмитрия Свищева. Благодарю Елену Вяльбе за ее работу. В декабре прошлого года совместно с Минспортом, Олимпийским и Паралимпийским комитетами России выигран иск в СAS против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Эта победа открыла нашим спортсменам возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийский и Паралимпийским играм 2026 года в Италии», — сообщил в своем канале в соцсети MAX министр спорта страны Михаил Дегтярев.
Это назначение было частью реформ по укрупнению национальных структур по управлению спортом. Практически сразу стало известно, что объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, по аналогии с международной федерацией (FIS), быть. Кандидатура Свищева на пост главы новой структуры тоже одобрена Дегтяревым.
«Консолидация всех ресурсов, кадровое обновление, проактивная позиция на международной арене, развитие в регионах, укрепление спортивного резерва, массовость — будут в фокусе внимания нового руководства. Минспорт и Олимпийский комитет России поддержат», — заявил министр.
До конференции ФЛГР большинство федераций, которые вошли в новую структуру, уже провели свои выборы и поддержали объединение. Дмитрий Свищев выдвинут в руководители будущей организации единогласно. Также сообщалось, что Елена Вяльбе остается рулить лыжными гонками, будучи заместителем Свищева в объединенной федерации.
«Новый руководитель говорит, что готов идти со мной дальше. Мне реально плевать, как называется моя должность. У меня есть имя, а должность не имеет значения. И если я остаюсь в обойме и продолжаю отвечать за лыжные гонки, почему должна рвать волосы, стучаться головой об стену и кричать: “Караул, помогите, все плохо”? Нет. Все не так плохо. И я хочу, чтобы мы все смогли из происходящего почерпнуть больше положительного», — говорила Вяльбе РИА «Новости».
На отчетно-выборной конференции решения принимались по намеченному плану. Делегаты единогласно утвердили переименование Федерации лыжных гонок России в Федерацию лыжного спорта и сноуборда, а председателем организации избран Дмитрий Свищев.
Главный вопрос
Приоритетной задачей новой федерации является полноценное возвращение на международную арену. С февраля 2022-го по декабрь 2025-го российские спортсмены были отстранены от соревнований, которые проводились под эгидой FIS. Решение было оспорено в Спортивном арбитражном суде, который признал бан неправомерным. Несколько наших лыжников, сноубордистов, фристайлистов, двоеборцев и прыгунов с трамплина смогли получить нейтральные статусы. Однако эти статусы получили далеко не все лидеры сборных, а в большинстве дисциплин россияне не успели пройти отбор на Олимпиаду. В итоге в видах спорта FIS на Играх от нас было только два представителя — лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
«Один из главных планов — выстраивание отношений с FIS для полноценного допуска наших ребят. Предстоит громадная работа, — говорил Свищев “СЭ” в марте. — Накануне, кстати, получил поздравление от президента международной федерации Йохана Элиаша. Узнал уже про назначение — молодец. Сказал мне: “Готовы к плодотворному сотрудничеству”. Посмотрим, насколько это правда. Только нюанс в том, что в июне будет конгресс FIS, на котором выберут нового президента. И надо понять, останется ли старое руководство. Но для нас задача — в восстановлении статуса наших спортсменов».
Конгресс FIS состоится в Сербии с 8 по 11 июня. По словам Свищева, российская делегация отправится туда во главе с Вяльбе. Совсем не очевидно, что швед Йохан Элиаш, который проявляет лояльность к вопросу допуска наших спортсменов, будет переизбран на новый срок. Ряд стран, включая Норвегию, Швецию и США, выражает недовольство его деятельностью.
Объединение видов спорта в одну организацию по аналогии с международными федерациями уже дает положительный итог в плане нашего возвращения. В октябре 2024-го Всероссийская федерация плавания была преобразована в единую Федерацию водных видов спорта, куда также вошли водное поло, прыжки в воду и синхронное плавание, а в апреле этого года World Aquatics сняла ограничения с россиян и белорусов, допустив их на турниры с флагом и гимном. В день, когда состоялась историческая конференция ФЛГР, хорошие новости пришли для Федерации гимнастики России — World Gymnastics вернула национальную символику нашим атлетам.
«Нам предстоит большой и непростой путь, у нас будет много работы на благо развития лыжного спорта в России. В него, в частности, входит восстановление на международной арене, — говорил Свищев после избрания главой объединенной федерации. — Лыжные виды спорта — это не только классические дисциплины, это множество новых и зрелищных видов, которые привлекают молодых спортсменов. Наша задача — чтобы каждый ребенок в стране имел возможность попробовать себя в лыжных видах спорта. Наша основа — это развитие массового спорта, на которой и будут строиться большие победы».
Другие задачи
Помимо возвращения на международную арену новой организации стоит обратить внимание и на другие вопросы. В частности, хорошо бы перезагрузить медийную политику, особенно в лыжных гонках. С отстранением россиян от мировых соревнований в 2022-м статус национальных стартов повысился, однако некоторые из них по сей день проходят в местах, откуда сложно организовать качественную трансляцию и куда неудобно приезжать болельщикам. В итоге за этапами Кубка России любители лыжных видов спорта следят, обновляя онлайн-результаты.
Объединенная федерация может решить логистические и бюрократические проблемы для отдельных видов спорта. Когда FIS в декабре начал выдавать нейтральные статусы, не все наши федерации смогли справиться с визовым вопросом — без возможности участвовать в отборе на Олимпиаду из-за недостающих документов остались прыгуны с трамплина, сноубордисты, фристайлисты и двоеборцы.
Уже много лет поднимается вопрос о базах для подготовки сборных команд, но он остается нерешенным. До конференции ФЛГР Свищев в разговоре с «СЭ» сообщил о намерении построить лыжную базу на леднике: «Зимой мы можем кататься много где, а летом с этим проблема. Для тренировок наши спортсмены уезжают в Европу или Южную Америку. Наши климатические условия позволяют нам проводить такую же подготовку у себя. Об этом говорят уже десятилетиями. Одна из моих главных целей — создание летней базы для подготовки на леднике. Чтобы мы были независимы от других континентов, курортов. Мы будем тренироваться и выращивать наших чемпионов».
В ближайших планах главы новой федерации другое объединение — Елены Вяльбе и комментатора Дмитрия Губерниева. Свищев сообщил «СЭ», что встреча двух конфликтующих персон пройдет 20 мая: «У нас состоится неформальная встреча, на которой мы поговорим. Мы должны объединить наши возможности и желания, тогда получится мощный союз. Это пойдет на пользу российскому спорту».
Михаил Кузнецов