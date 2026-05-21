Савелий Коростелев ответил на вопрос, сколько заработал за Олимпиаду-2026

Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на вопрос, сколько денег заработал за Зимнюю Олимпиаду-2026 в Италии.

Источник: РИА "Новости"

Коростелев выступал за ОИ-2026 в нейтральном статусе и не выиграл ни одной медали.

— Сколько ты заработал за Олимпиаду?

— Ноль.

— А какая твоя самая большая трата после Олимпиады?

— Отпуск на Мальдивах, — заявил Коростелев в интервью Mash на Спорте.