Вяльбе: «Сейчас олимпийская пенсия составляет 62 500 рублей в месяц. Я бы не стала жаловаться на эту сумму»

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе рассказала о государственных выплатах для заслуженных спортсменов.

«Знаю, что в мире не так много стран, которые платят своим олимпийским чемпионам пожизненные пенсии. Я очень благодарна нашему президенту за то, что в России есть такая мера. Возможно, сейчас эти деньги не играют решающую роль для меня, потому что работаю, но для пенсионеров-олимпийцев это очень серьезная прибавка. Они реально неплохо живут, благодаря этим выплатам.

Если я все правильно помню, сейчас олимпийская пенсия составляет 62 500 рублей в месяц. Можно говорить, что это много или мало, но я бы не стала жаловаться на эту сумму. Она ведь еще и индексируется. Раньше она зависела от курса валют и должна была быть эквивалентна тысяче долларов, так что постепенно она растет», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.