В Сербии пройдет конгресс Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

БЕЛГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) стартует в Белграде.
10 июня пройдет заседание совета FIS, а главным событием станет генеральная ассамблея 11 июня, на которой выберут главу организации. Ожидается, что каких-либо решений по участию российских спортсменов в международных стартах в следующем сезоне принято не будет, так как главная задача конгресса — определиться с командой, которая будет управлять мировым лыжным спортом и сноубордом в ближайшие четыре года. Как сообщил ТАСС председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев, Россия будет представлена двумя делегациями.
«В Белград у нас едут две делегации: одна для работы в конгрессе FIS, где будут важные изменения, в том числе для нас, для РФ. Будут выборы главы FIS, и будет выбираться новый состав совета FIS. От этого нового состава будут зависеть перспективы наших взаимоотношений. Наши представители будут участвовать, у нас есть три голоса, это максимальное представительство в FIS. Также по приглашению сербской федерации едут представители ФЛССР, они будут обсуждать вопросы сотрудничества. Но самое главное — это участие в конгрессе», — сказал Свищев.
«Я не вижу никаких сложностей в процессе общения с нашими иностранными коллегами, ежедневно общаюсь с ними. Не могу сказать, что дружелюбно относятся, но в рабочих вопросах никто не отказывает в разговоре, со всеми общаемся, решаем те или иные вопросы, проблемные в том числе. Все нацелены на то, что надо возвращать российских спортсменов. Все-таки я надеюсь на то, что следующим этапом будет вопрос, вынесенный новому совету FIS, о возвращении российских спортсменов. Мы хотим здесь поторопить наших коллег. Я считаю, ждать не надо, надо в переговорном процессе снимать те или иные проблемные наболевшие точки», — добавил он.
В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. После окончания сезона пресс-служба FIS сообщила, что решение о том, как будет работать программа предоставления нейтрального статуса для российских и белорусских спортсменов, будет принято до конца лета.
Кандидаты в президенты
На пост президента FIS будут претендовать три кандидата: действующий глава FIS швед Йохан Элиаш, член совета FIS Александр Оспельт из Лихтенштейна и генеральный директор британской федерации лыжного спорта и сноуборда Виктория Гослинг.
Элиашу 64 года, он возглавляет FIS на протяжении последних пяти лет. Считается, что швед является сторонником возвращения россиян на международную арену, однако на протяжении последних лет встречал упорное сопротивление со стороны скандинавских стран. У него также есть гражданство Великобритании, однако ни Швеция, ни Великобритания его не выдвинули, он является кандидатом от Грузии.
Оспельту 58 лет, он является юристом по образованию. Его главным лозунгом является «Соединяя мосты». Будучи юристом, он планирует следовать букве закона, а следовательно, он, вероятно, не будет идти против рекомендаций Международного олимпийского комитета и решений Спортивного арбитражного суда.
Гослинг 56 лет, она возглавляет британскую федерацию с 2018 года. За плечами у нее карьера военного офицера. Прямых заявлений о своем отношении к допуску россиян она еще не делала, однако она пользуется поддержкой скандинавских стран, поэтому для российского спорта, вероятно, ее победа является наименее благоприятным результатом.