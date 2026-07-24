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В Норвегии выступили против допуска российских лыжников

Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Рогер Финъюр выступил против допуска российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит NRK.

Источник: Reuters

«У нас позиция остается на 100% неизменной. Это позиция, которую мы заняли не по спортивным причинам, а исходя из ценностных соображений. Конфликт продолжается, и люди продолжают страдать. Поэтому мы считаем, что бойкот, если это возможно, сейчас даже важнее», — заявил Финъюр.

Он также подчеркнул, что в Норвегии не видят сигналов о том, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) намерена менять свою позицию.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

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