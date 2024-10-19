На чемпионате мира по триатлону погибли два спортсмена. Одному из них было 75 лет

«Я один из первых тренеров Лены, мы сотрудничали на протяжении 2022−2023 годов. Она очень яркий, харизматичный, старательный и открытый человечек, с которой всегда легко и приятно общаться, — рассказала о своей бывшей ученице Екатерина Шершень в интервью “АиФ”. — У нее был страх открытой воды, и мы много времени уделяли тренировкам на озерах и работали психологически. На момент нашей работы все старты проходили на отлично и проблем с водой и здоровьем не было. В августе она получила стресс-перелом пяточной кости и не могла нормально бегать. Поэтому акцент в тренировках был больше на плавание и велоспорт. Но она решила поехать и в любом случае принять участие в Ironman».