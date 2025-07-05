Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмен умер во время соревнований по триатлону в Москве

Спортсмен Владимир Порфиров умер во время соревнований по триатлону в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации триатлона России.

Источник: Федерация триатлона России

Атлет скончался во время заплыва на дистанции 1 миля на Лиге триатлона в Крылатском. Он потерял сознание и начал тонуть. Спортсмена заметили спасатели доставили на берег, где ему оказали первую помощь. Медикам не удалось спасти Порфирова. Причина смерти пока не установлена.

В Федерации триатлона России заявили, что Порфиров участвовал в подобных соревнованиях уже более 10 лет. Они подчеркнули, что окажут помощь семье погибшего спортсмена.

В 2016 году британский пловец Ник Томас, который пытался переплыть Ла-Манш, потерял сознание после 16 часов заплыва. Позже он умер в больнице.