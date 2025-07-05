Спортсмен умер во время соревнований по триатлону в Москве

Атлет скончался во время заплыва на дистанции 1 миля на Лиге триатлона в Крылатском. Он потерял сознание и начал тонуть. Спортсмена заметили спасатели доставили на берег, где ему оказали первую помощь. Медикам не удалось спасти Порфирова. Причина смерти пока не установлена.