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Федерация функционального многоборья сняла все ограничения с россиян

ФФМР: IF3 сняла все ограничения с россиян.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Международная федерация функционального многоборья (IF3) приняла решение о снятии всех ограничений с российских спортсменов, сообщается на сайте Федерации функционального многоборья России (ФФМР).

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. В IF3 ожидают, что сборная России выступит на чемпионате мира среди спортсменов категории «мастерс», а также на чемпионате мира среди взрослых в текущем сезоне.

«Мы верим, что спорт должен оставаться политически нейтральным и что все спортсмены заслуживают равных возможностей для демонстрации своих талантов. Мы согласны с решением МОК о снятии санкций с Олимпийского комитета России, и также отменим санкции в отношении российских спортсменов на международных соревнованиях IF3, включая полное возвращение к командным соревнованиям, а также возможность выступать под своим флагом и с гимном России», — заявил президент IF3 Гретхен Киттельбергер.

Ближайший международный чемпионат мира среди спортсменов категории «мастерс» пройдет 22—25 октября на Арубе. Чемпионат мира среди взрослых запланирован на 11—13 декабря.

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