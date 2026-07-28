Федерация функционального многоборья сняла все ограничения с россиян

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Международная федерация функционального многоборья (IF3) приняла решение о снятии всех ограничений с российских спортсменов, сообщается на сайте Федерации функционального многоборья России (ФФМР).
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. В IF3 ожидают, что сборная России выступит на чемпионате мира среди спортсменов категории «мастерс», а также на чемпионате мира среди взрослых в текущем сезоне.
«Мы верим, что спорт должен оставаться политически нейтральным и что все спортсмены заслуживают равных возможностей для демонстрации своих талантов. Мы согласны с решением МОК о снятии санкций с Олимпийского комитета России, и также отменим санкции в отношении российских спортсменов на международных соревнованиях IF3, включая полное возвращение к командным соревнованиям, а также возможность выступать под своим флагом и с гимном России», — заявил президент IF3 Гретхен Киттельбергер.
Ближайший международный чемпионат мира среди спортсменов категории «мастерс» пройдет