17-летний чемпион России по плаванию описал эмоции из-за пропуска Олимпиады

По его словам ему не слишком обидно, так как он еще очень молод. «У меня будет много соревнований сейчас. В частности Игры БРИКС, финал Кубка, “Игры дружбы”», — заявил Лифинцев.

17‑летний спортсмен на чемпионате России победил на дистанции 100 метро на спине. Лифинцев преодолел дистанцию за 52,34 секунды, установив юниорский рекорд страны. Этот результат позволил бы ему квалифицироваться на Игры в Париже.