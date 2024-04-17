Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Ростов
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Реал
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Чикаго
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
41
Хоккей. НХЛ
18.04
Айлендерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
18.04
Тампа-Бэй
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Сиэтл
43
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Торонто
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Оттава
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Каролина
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Детройт
Б
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Вашингтон
12
Все события
14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

17-летний чемпион России по плаванию описал эмоции из-за пропуска Олимпиады

Российский пловец Мирон Лифинцев, выигравший чемпионат страны в Казани, описал эмоции из-за пропуска летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: Reuters

По его словам ему не слишком обидно, так как он еще очень молод. «У меня будет много соревнований сейчас. В частности Игры БРИКС, финал Кубка, “Игры дружбы”», — заявил Лифинцев.

17‑летний спортсмен на чемпионате России победил на дистанции 100 метро на спине. Лифинцев преодолел дистанцию за 52,34 секунды, установив юниорский рекорд страны. Этот результат позволил бы ему квалифицироваться на Игры в Париже.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

Читайте также от «Lenta.ru»
Макрон высказался о разнице условий участия Израиля и России в Олимпиаде
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
Тарасова назвала дурой канадскую олимпийскую чемпионку
«Спартак» расстался с главным тренером
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь