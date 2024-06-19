17:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Французский пловец вывихнул плечо, празднуя попадание на Олимпиаду

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Французский пловец Рафаэль Фенте-Дамер повредил себе плечо, когда праздновал завоевание путевки на Олимпийские игры в Париже, сообщает Ouest-France.

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Во вторник 17-летний Фенте-Дамер финишировал вторым на 100-метровке вольным стилем на чемпионате Франции, выполнив олимпийский норматив, и завоевал лицензию на Игры.

Свой успех пловец стал праздновать слишком эмоционально и в итоге получил вывих плеча после серии ударов рукой по воде. Он не смог выбраться из бассейна самостоятельно, и его эвакуировали сотрудники скорой помощи. Медики вправили спортсмену плечо на место, он присутствовал на церемонии награждения с перевязанной рукой. Затем пловца госпитализировали для проведения обследования.

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