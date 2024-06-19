Французский пловец вывихнул плечо, празднуя попадание на Олимпиаду

Свой успех пловец стал праздновать слишком эмоционально и в итоге получил вывих плеча после серии ударов рукой по воде. Он не смог выбраться из бассейна самостоятельно, и его эвакуировали сотрудники скорой помощи. Медики вправили спортсмену плечо на место, он присутствовал на церемонии награждения с перевязанной рукой. Затем пловца госпитализировали для проведения обследования.