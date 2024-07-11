Пловчиха Петруцкая выиграла вторую медаль Первенства России в Обнинске

На соревнованиях выступают пловцы 2006−2008 годов рождения. В четвертый день турнира состоялись девять финалов, в трех из них приняли участие представители Беларуси. На стометровке брассом у девушек серебряную медаль завоевала Анна Петруцкая, опередить нашу спортсменку сумела только Ралина Гилязова из Татарстана. Подруга Петруцкой по команде Алиса Белая финишировала пятой. Два дня назад Анна стала бронзовым призером первенства России на дистанции вдвое длиннее.



Кроме того, сегодня наш Станислав Марковский занял шестое место на полтиннике на спине, а команда Беларуси в составе Марковского, Евгения Наумчика, Дарьи Боешко и Дарьи Демешко стала пятой в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м. Накануне близки к медали в этой дисциплине были наши девушки — квартет Петруцкой, Боешко, Демешко и Лидии Христук показал четвертый результат в половине секунды от третьей строчки. Соревнования в Обнинске завершатся завтра.