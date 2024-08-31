Бокий выиграл третье золото Паралимпиады в Париже

В субботу самый титулованный белорусский паралимпиец принял участие на дистанции 400 м вольным стилем в классе S13, на которой он является мировым рекордсменом. Три четверти финального заплыва Бокий шел вторым, но мощно добавил на последнем отрезке и в итоге коснулся бортика первым с временем 3 мин. 58,37 сек. Вслед за нашим спортсменом расположились французы Алекс Порталь и Килиан Порталь, восьмерку замкнул еще один белорус Евгений Коваленок. Таким образом, Бокий стал 19-кратным паралимпийским чемпионом, а победа в Париже для него уже третья после успехов на дистанциях 100 м баттерфляем и 100 м на спине.



Ранее в вечерней программе 31 августа состоялся финальный заплыв на стометровке на спине в классе S12. В шаге от тройки призеров остановились наши Максим Вашкевич и Дмитрий Солей: белорусы показали одинаковый результат 1 мин. 03,12 сек. и поделили четвертое место. Победу с мировым рекордом одержал британец Стивен Клегг, вторым финишировал выступающий за Азербайджан родной брат Дмитрия Солея Роман Солей.



Завтра в бассейне «Пари-Ла-Дефанс Арены» белорусские пловцы представлены не будут, а в понедельник на старт предварительных заплывов на полтиннике вольным стилем выйдут Игорь Бокий, Дмитрий Солей и Егор Щелканов.