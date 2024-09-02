Бокий стал 20-кратным чемпионом Паралимпийских игр

В пятый соревновательный день парижской Паралимпиады Бокий принимал участие на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S13. В утренней сессии наш спортсмен показал результат 23,60 сек. и пробился в финал с лучшим графиком. Вечерний решающий заплыв белорус также закончил первым с временем 23,65 сек. Серебро и бронзу завоевали пловцы из Украины, а еще один представитель нашей команды Дмитрий Солей финишировал восьмым.



Эта награда высшей пробы на Играх стала для Бокого 20-й в карьере и четвертой в столице Франции: ранее в бассейне «Пари-Ла-Дефанс Арены» Игорь побеждал на стометровках баттерфляем и на спине, а также на дистанции 400 метров кролем. В Лондоне-2012 и Токио-2020 белорус выигрывал по пять золотых медалей, а на Паралимпиаде в Рио в 2016 году праздновал успех шесть раз.



Выступления в Париже Бокий завершит завтра: наш спортсмен заявлен на 200-метровке комплексным плаванием. Также во вторник борьбу за выход в финалы поведут Егор Щелканов (S9, 100 м на спине) и Анастасия Зудилова (200м комплекс).