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Российский пловец Сомов не выступит на чемпионате мира в Будапеште

Турнир пройдет с 10 по 15 декабря.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Евгений Сомов, который был единственным российским пловцом на Олимпийских играх в Париже, решил пропустить чемпионат мира на короткой воде в Будапеште. Об этом он сообщил ТАСС.

Чемпионат мира в Будапеште пройдет с 10 по 15 декабря.

«Нет, — ответил Сомов на вопрос об участии в турнире. — Я готовлюсь к длинной воде».

Сомову, 25 лет, он специализируется на плавании брассом. В этом году он показал один из лучших результатов в мире на дистанции 100 метров, однако на Олимпиаде в Париже не сумел выйти в финал соревнований.

Последние годы спортсмен живет и тренируется в США.