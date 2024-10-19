Российский пловец Сомов не выступит на чемпионате мира в Будапеште

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Евгений Сомов, который был единственным российским пловцом на Олимпийских играх в Париже, решил пропустить чемпионат мира на короткой воде в Будапеште. Об этом он сообщил ТАСС.
Чемпионат мира в Будапеште пройдет с 10 по 15 декабря.
«Нет, — ответил Сомов на вопрос об участии в турнире. — Я готовлюсь к длинной воде».
Сомову, 25 лет, он специализируется на плавании брассом. В этом году он показал один из лучших результатов в мире на дистанции 100 метров, однако на Олимпиаде в Париже не сумел выйти в финал соревнований.
Последние годы спортсмен живет и тренируется в США.