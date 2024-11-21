World Aquatics сняла запрет на допуск спортсменов ЦСКА и «Динамо»

«Это более широкий спектр оценки ситуации в мире, который, естественно, сейчас касается и наших спортсменов. Так как речь идет о защите спортсменов, формулировки, которые не позволяли ведущим спортсменам, находящихся в спортивных клубах ЦСКА, “Динамо” и Росгвардии выступать на соревнованиях международной федерации, сейчас изъяты. В этом ключе это возвращение к базовым спортивным принципам. Если раньше чистый спортивный отбор был невозможен, потому что существовали такие преграды, то сейчас перспективы начинают меняться», — сообщил первый вице-президент.