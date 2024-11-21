World Aquatics сняла запрет на допуск спортсменов ЦСКА и «Динамо»

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены, представляющие Росгвардию и спортивные общества ЦСКА и «Динамо», допущены к участию в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников.
18 ноября World Aquatics опубликовала новые правила допуска спортсменов, чьи страны участвуют в вооруженных конфликтах.
«Диалог с World Aquatics идет постоянно, мы обмениваемся информацией. У меня был ряд встреч с руководством международной федерации, на которых мы обсуждали возможность возвращения наших спортсменов на соревнования под ее эгидой. Процесс был достаточно длительным, и в определенной степени поднятые вопросы сейчас нашли отражение в этом документе, который по-английски носит название guidelines, что можно перевести как “руководство к действию” в отношении стран, участвующих в конфликте», — рассказал Сальников.
«Это более широкий спектр оценки ситуации в мире, который, естественно, сейчас касается и наших спортсменов. Так как речь идет о защите спортсменов, формулировки, которые не позволяли ведущим спортсменам, находящихся в спортивных клубах ЦСКА, “Динамо” и Росгвардии выступать на соревнованиях международной федерации, сейчас изъяты. В этом ключе это возвращение к базовым спортивным принципам. Если раньше чистый спортивный отбор был невозможен, потому что существовали такие преграды, то сейчас перспективы начинают меняться», — сообщил первый вице-президент.
World Aquatics объединяет плавание, плавание на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло.