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Ведущий не стал общаться с пловцами из России, взявшими золото ЧМ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште ведущий не стал брать интервью у Мирона Лифинцева, который завоевал золото на дистанции 100 м на спине и принес сборной России первую медаль на турнире.

Источник: Спорт РИА Новости

В среду российский спортсмен проплыл дистанцию за 48,76 секунды, 18-летний Лифинцев установил новый юниорский мировой рекорд, побив достижение Климента Колесникова (48,90), установленное в декабре 2017 года в Санкт-Петербурге.

В соответствии с условиями допуска спортсменов из России на чемпионат мира в нейтральном статусе у атлетов не берут интервью после побед. Впоследствии ведущий не стал общаться с Лифинцевым, ставшим двукратным чемпионом мира, Кириллом Пригодой, Ариной Сурковой и Дарьей Трофимовой, которые первенствовали в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров.