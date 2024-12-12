Ведущий не стал общаться с пловцами из России, взявшими золото ЧМ

В соответствии с условиями допуска спортсменов из России на чемпионат мира в нейтральном статусе у атлетов не берут интервью после побед. Впоследствии ведущий не стал общаться с Лифинцевым, ставшим двукратным чемпионом мира, Кириллом Пригодой, Ариной Сурковой и Дарьей Трофимовой, которые первенствовали в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров.