Представитель Каймановых островов Крукс установил мировой рекорд на 50 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 14 декабря. /ТАСС/. Джордан Крукс, представляющий Каймановы острова, установил мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Будапеште.
Крукс показал в предварительном заплыве результат 20,08 секунды. Предыдущий мировой рекорд на короткой воде был установлен американцем Калебом Дресселом в 2020 году и составлял 20,16 секунды. На длинной воде мировой рекорд был установлен в 2009 году бразильцем Сесаром Сьело (20,91 секунды).
Россиянин Егор Корнев показал результат 20,92 секунды и вышел в полуфинал соревнований на данной дистанции.