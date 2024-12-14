Представитель Каймановых островов Крукс установил мировой рекорд на 50 м вольным стилем

Крукс показал в предварительном заплыве результат 20,08 секунды. Предыдущий мировой рекорд на короткой воде был установлен американцем Калебом Дресселом в 2020 году и составлял 20,16 секунды. На длинной воде мировой рекорд был установлен в 2009 году бразильцем Сесаром Сьело (20,91 секунды).